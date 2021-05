Scoperta dalla GdF, discarica abusiva, denunciate 4 persone (Di martedì 11 maggio 2021) Pescara - discarica abusiva di 2.500 metri quadri Scoperta nel territorio comunale di Montesilvano dai militari della Sezione Aerea di Pescara della Guardia di Finanza, nel corso delle attività finalizzate al contrasto dei reati ambientali legati al ciclo dei rifiuti speciali. Nel sopralluogo, effettuato nelle scorse settimane dai finanzieri ha poi confermato la presenza di oltre 380 mila kg di rifiuti speciali pericolosi abbandonati sul suolo vegetale. A conclusione delle attività di verifica le Fiamme Gialle hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Pescara 4 persone ritenute responsabili della gestione di rifiuti non autorizzata, realizzazione di discarica abusiva e violazioni al Testo Unico Ambientale. Si è proceduto pertanto ad applicare la misura cautelare del sequestro ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 11 maggio 2021) Pescara -di 2.500 metri quadrinel territorio comunale di Montesilvano dai militari della Sezione Aerea di Pescara della Guardia di Finanza, nel corso delle attività finalizzate al contrasto dei reati ambientali legati al ciclo dei rifiuti speciali. Nel sopralluogo, effettuato nelle scorse settimane dai finanzieri ha poi confermato la presenza di oltre 380 mila kg di rifiuti speciali pericolosi abbandonati sul suolo vegetale. A conclusione delle attività di verifica le Fiamme Gialle hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Pescara 4ritenute responsabili della gestione di rifiuti non autorizzata, realizzazione die violazioni al Testo Unico Ambientale. Si è proceduto pertanto ad applicare la misura cautelare del sequestro ...

Advertising

GDF : #Napoli, scoperta #frode fiscale dalla #GuardiadiFinanza. Arrestati 5 professionisti e 1 imprenditore. Sequestri di… - Ettore572 : RT @GDF: #Napoli, scoperta #frode fiscale dalla #GuardiadiFinanza. Arrestati 5 professionisti e 1 imprenditore. Sequestri di beni in tutta… - DarioProietti1 : RT @GDF: #Napoli, scoperta #frode fiscale dalla #GuardiadiFinanza. Arrestati 5 professionisti e 1 imprenditore. Sequestri di beni in tutta… - SantinomySm : RT @GDF: #Napoli, scoperta #frode fiscale dalla #GuardiadiFinanza. Arrestati 5 professionisti e 1 imprenditore. Sequestri di beni in tutta… - habitanteit : Dalla Rubrica “La Natura è meravigliosa” di Habitante oggi facciamo un viaggio alla scoperta dell’Elefante di Rocci… -