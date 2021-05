(Di martedì 11 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

MandyFresh_ : RT @Gazzetta_it: Quel k.o. al #Mapei che fece scoccare la scintilla bianconera #SassuoloJuve #Sansone - Gazzetta_it : Quel k.o. al #Mapei che fece scoccare la scintilla bianconera #SassuoloJuve #Sansone -

Ultime Notizie dalla rete : Quel Mapei

La Gazzetta dello Sport

Ci sono partite che, molto più di altre, segnano la storia. Non importa che siano partite importanti, sfide di Champions League, derby o cose del genere. A volte (spesso) è nei dettagli di una gara, ...... in programma mercoledì 12 maggio alle 20:45 alStadium . La pesante sconfitta subita con il ... infatti, circa il 21% dei tiri sono subiti dalato . E' vero, su quella fascia gioca anche ...Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus ricorda alcuni "duelli" tra i giocatori bianconeri e quelli della prossima avversaria in campionato, il Sassuolo: "Nei precedenti ...De Paola: “Pirlo? Si è rivelato del tutto incapace…” L’ex direttore di Corriere dello Sport e Tuttosport Paolo De Paola ha parlato a TMW Radio, non lesinando una lettura assai particolare in vista del ...