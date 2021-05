Per Cia Puglia la stagione dei raccolti é penalizzata dal flop del decreto emersione (Di martedì 11 maggio 2021) Bari. «Siamo alla vigilia delle grandi campagne di raccolta, ma il decreto emersione per agevolare la regolarità dei rapporti lavorativi in agricoltura è stato un fallimento. C’è un’atavica lentezza nel disbrigo delle pratiche da parte delle Prefetture e degli uffici dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. In questo modo non si aiutano né gli imprenditori agricoli né i lavoratori». Con l’arrivo della stagione dei raccolti, come ha evidenziato il presidente di CIA Agricoltori Italiani della Puglia Raffaele Carrabba, si fa più pressante la necessità di meccanismi agili e di procedure efficienti che agevolino il corretto ed efficiente rapporto tra l’offerta e la domanda di lavoro. La questione riguarda soprattutto i lavoratori stranieri, ma non solo. Secondo una ricerca dell’Osservatorio Conti ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 11 maggio 2021) Bari. «Siamo alla vigilia delle grandi campagne di raccolta, ma ilper agevolare la regolarità dei rapporti lavorativi in agricoltura è stato un fallimento. C’è un’atavica lentezza nel disbrigo delle pratiche da parte delle Prefetture e degli uffici dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. In questo modo non si aiutano né gli imprenditori agricoli né i lavoratori». Con l’arrivo delladei, come ha evidenziato il presidente di CIA Agricoltori Italiani dellaRaffaele Carrabba, si fa più pressante la necessità di meccanismi agili e di procedure efficienti che agevolino il corretto ed efficiente rapporto tra l’offerta e la domanda di lavoro. La questione riguarda soprattutto i lavoratori stranieri, ma non solo. Secondo una ricerca dell’Osservatorio Conti ...

