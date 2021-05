Napoli - Udinese | la probabile formazione | torna Bakayoko dal primo minuto

(Di martedì 11 maggio 2021) Secondo il quotidiano,potrebbe scendere in campo dal, così come Lozano che prenderebbe il posto di Politano. Al centro della difesa confermata la coppia Manolas - Rrahmani (...

...le probabili scelte di Rino Gattuso in occasione della gara di stasera alle 20.45 contro l'. ... Questa la probabile formazione azzurra:(4 - 2 - 3 - 1): Ospina; Di Lorenzo,Manolas, ...Ilsfida l', con un Osimhen che è il secondo bomber più giovane (dopo Haaland) ad andare in doppia cifra nelle ultime due stagioni. Oltre ad essere uno dei due attaccanti ad aver ...NAPOLI - Inacio Pià, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista a "Napoli Magazine": "Vittoria importantissima del Napoli a La Spezia, che ha dato ancora piu' forza e credibilita' a cio' ch ...L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta un retroscena riguardante il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in vista del match contro l’Udinese, la prima delle tre gare che può vale ...