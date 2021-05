Momento devastante per Roberta Di Padua. Dopo la ‘storia’ con Riccardo Guarnieri sta succedendo di tutto (Di martedì 11 maggio 2021) Bufera totale su Roberta Di Padua. Ciò che è accaduto nelle scorse ore ha travolto letteralmente l’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri. La dama ha infatti fatto ritorno nello studio di ‘Uomini e Donne’ proprio per soffermarsi sulla crisi e sulla successiva separazione dall’uomo. Le voci su un loro allontanamento erano insistenti da tempo, ma le dichiarazioni bomba dell’ex cavaliere hanno innescato una polemica clamorosa. Infatti, ha rivelato un accordo segreto che aveva sottoscritto con l’ex dolce metà. Questo quanto detto da Riccardo: “Ci siamo messi d’accordo nel rimanere ancora nel programma per agevolare lei, che aveva bisogno di ulteriore visibilità per aumentare i suoi followers e di conseguenza gli ingaggi per le sponsorizzazioni su Instagram”. Inoltre, la stessa redazione del dating show di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Bufera totale suDi. Ciò che è accaduto nelle scorse ore ha travolto letteralmente l’ex fidanzata di. La dama ha infatti fatto ritorno nello studio di ‘Uomini e Donne’ proprio per soffermarsi sulla crisi e sulla successiva separazione dall’uomo. Le voci su un loro allontanamento erano insistenti da tempo, ma le dichiarazioni bomba dell’ex cavaliere hanno innescato una polemica clamorosa. Infatti, ha rivelato un accordo segreto che aveva sottoscritto con l’ex dolce metà. Questo quanto detto da: “Ci siamo messi d’accordo nel rimanere ancora nel programma per agevolare lei, che aveva bisogno di ulteriore visibilità per aumentare i suoi followers e di conseguenza gli ingaggi per le sponsorizzazioni su Instagram”. Inoltre, la stessa redazione del dating show di ...

Ultime Notizie dalla rete : Momento devastante E i magazzini riaprirono ...lo sguardo sul momento cruciale della Ricostruzione, non solo e non tanto degli edifici distrutti, dei ponti saltati in aria, delle strade e dei monumenti rasi al suolo, ma su quella più devastante e ...

R - Type Final 2 - Recensione ...in R - Type consentono di accumulare energia per rilasciarla in cannonate dall'effetto devastante . ... in qualsiasi momento potremo invece aumentare e diminuire la velocità del mezzo tramite due ...

FIGC, Gravina annuncia: “Segnale devastante” | Poi il messaggio alla Juve CalcioMercato.it Rogo devasta lo Sport Club: «C’è omertà, aprire gli occhi» Corto circuito o atto doloso? Al momento è prematuro fare ipotesi su quanto accaduto nella tarda serata di domenica all’interno dello “Sport Club” di via Di Vittorio, la struttura sportiva comunale ge ...

FIGC, Gravina annuncia: “Segnale devastante” | Poi il messaggio alla Juve Gabriele Gravina, presidente FIGC, ha parlato del momento del calcio italiano e ha mandato un messaggio alla Juventus ...

