“Mi sono rotto, è di coccio”. AkaSeven è un fiume in piena, sfogo epocale a pochi giorni dalla finale di Amici (Di martedì 11 maggio 2021) Orami ci siamo, la finalissima di sabato 15 maggio è alle porte. sono state tantissime le emozioni regalate da questa edizione di Amici. Ora sono rimasti soltanto in cinque a contendersi lo scettro. I primi tre, cioè Aka7even, Giulia Stabile e Sangiovanni hanno conquistato l’accesso tramite la semifinale. Ma, a sorpresa, alla fine della puntata nella casetta Maria De Filippi ha fatto altri due nomi, ovvero quelli di Deddy e Alessandro. Dunque ben 12 allievi hanno dovuto abbandonare il competitivo talent show che, comunque, li ha fatti conoscere al grande pubblico. E non è un caso che siano già arrivate le prime proposte di lavoro per i talentuosi cantanti e ballerini, come quella giunta a Serena Marchese recentemente. La tensione è alta, in ogni caso, e infatti uno dei concorrenti ancora in gioco si è sfogato con la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Orami ci siamo, la finalissima di sabato 15 maggio è alle porte.state tantissime le emozioni regalate da questa edizione di. Orarimasti soltanto in cinque a contendersi lo scettro. I primi tre, cioè Aka7even, Giulia Stabile e Sangiovanni hanno conquistato l’accesso tramite la semi. Ma, a sorpresa, alla fine della puntata nella casetta Maria De Filippi ha fatto altri due nomi, ovvero quelli di Deddy e Alessandro. Dunque ben 12 allievi hanno dovuto abbandonare il competitivo talent show che, comunque, li ha fatti conoscere al grande pubblico. E non è un caso che siano già arrivate le prime proposte di lavoro per i talentuosi cantanti e ballerini, come quella giunta a Serena Marchese recentemente. La tensione è alta, in ogni caso, e infatti uno dei concorrenti ancora in gioco si è sfogato con la ...

