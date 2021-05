Advertising

lccatt : RT @CalcioFinanza: #Marotta: «La #Superlega è un tema archiviato» - gilnar76 : Marotta: «Tema Superlega archiviato con cordialità» #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti #Milannews #Sansiro… - CalcioFinanza : #Marotta: «La #Superlega è un tema archiviato» - giornaleradiofm : Approfondimenti: Superlega: Marotta 'tema archiviato, c'è grande unità: (ANSA) - ROMA, 11 MAG - 'Il discorso Superl… - interclubpavia : ++ Superlega: Marotta 'tema archiviato, c'è grande unità ++ -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta Superlega

, #: 'Progetto accantonato. La #Juventus? Gli aspetti tecnici non mi competono' " via @GiokerMusso pic.twitter.com/r1HRtAYQ1Z - calciomercato.it (@calciomercatoit) May 11, 2021Così l'ad dell'Inter, Beppe, dopo la riunione dei club di Serie A sul tema. "Passo indietro Juve? Gli aspetti giuridici non competono a me - ha aggiunto - . Abbiamo affrontato ..."Il discorso Superlega è stato archiviato. Tutti i partecipanti hanno espresso la volontà di mettersi a disposizione per trovare un modello di ...L'amministratore delegato dell'Inter auspica la ricerca di un nuovo modello di sostenibilità per il calcio: "C'è voglia di mettersi a disposizione".