M5S | Rousseau | “No dati iscritti a società terze | violeremmo legge”

(Di martedì 11 maggio 2021) “Ideglisono deglie comunicarli a soggetti non legittimati come unaterza significherebbe violare la”. Così l’Associazionein un post dal titolo ‘Le dieci fake news del giorno. La verità su quanto sta accadendo’, replicando a chi chiede di cedere idegliper consentire nuove votazioni sulla governance e sul nuovo assetto del M5S. “Continuiamo are ennesime fake news sue sulle attività che svolgiamo. Per questo siamo costretti, ancora una volta, a dover smentire le false informazioni che vengono veicolate e a difendere l’onorabilità del nostro lavoro”, è la premessa dell’Associazione, che poi elenca punto per punto le dichiarazioni con ...

Advertising

fattoquotidiano : M5s, Toninelli: “Iscritti sono del Movimento, non di Rousseau. Ma spero nella pace tra Conte e Casaleggio” - ilriformista : L’ex premier valuta il ricorso al Garante della privacy e dichiara guerra a #Casaleggio: #Rousseau chiede un dirett… - Samuel_5Stelle : RT @angelo_fornaro: Sembrerebbe che Davide Casaleggio sia riuscito a infliggere a Giuseppe Conte una sberla giuridica. L’avvocato che aveva… - AnnaP1953 : RT @DSant65: L’AVV. DEL POPOLO HA BISOGNO DI UN AVV.- #CONTE PRETENDE GLI ISCRITTI DI #ROUSSEAU” MA LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI… - Lorenzxo2 : RT @DSant65: L’AVV. DEL POPOLO HA BISOGNO DI UN AVV.- #CONTE PRETENDE GLI ISCRITTI DI #ROUSSEAU” MA LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Rousseau

'Conte può risolvere questo problema in breve tempo anche facendo istanza al Garante della Privacy'. Lo dice il senatore delGianluca Ferrara, in merito alla querelle consui dati degli iscritti al movimento. mpe/gtr..." l'associazione presieduta da Davide Casaleggio dà la sua versione della 'guerra' con il, ... l'Associazionepotrà definire con quest'ultima figura tutte le questioni che è necessario ...ROMA - Il neo-Movimento di Giuseppe Conte assicura di essere arrivato molto vicino al D Day della rifondazione, ma intanto il Movimento che resta in attesa della ripartenza, si dilania in nuove guerre ..."I dati degli iscritti sono degli iscritti e comunicarli a soggetti non legittimati come una società terza significherebbe violare la legge". Così l'Associazione Rousseau in un post dal titolo 'Le die ...