M5S e ponte sullo stretto, il confronto con Cancelleri (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) – E’ iniziata l’assemblea congiunta dei parlamentari M5S, in videoconferenza, alla presenza del sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri. All’ordine del giorno il progetto per il ponte sullo stretto di Messina, tema che sta creando una forte spaccatura all’interno del Movimento 5 Stelle.Dobbiamo concentriamoci sul metodo, non possiamo trascurare argomentazioni politiche territoriali. E’ il ragionamento espresso dal reggente M5S Vito Crimi nel corso dell’assemblea convocata per parlare del ponte di Messina. Ci troveremo a doverne discutere con atti parlamentari, quindi è necessario un confronto, ha spiegato Crimi, il quale ha bollato l’uscita del sottosegretario alle Infrastrutture Cancelleri sul ponte come “non ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) – E’ iniziata l’assemblea congiunta dei parlamentari M5S, in videoconferenza, alla presenza del sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo. All’ordine del giorno il progetto per ildi Messina, tema che sta creando una forte spaccatura all’interno del Movimento 5 Stelle.Dobbiamo concentriamoci sul metodo, non possiamo trascurare argomentazioni politiche territoriali. E’ il ragionamento espresso dal reggente M5S Vito Crimi nel corso dell’assemblea convocata per parlare deldi Messina. Ci troveremo a doverne discutere con atti parlamentari, quindi è necessario un, ha spiegato Crimi, il quale ha bollato l’uscita del sottosegretario alle Infrastrutturesulcome “non ...

Advertising

fattoquotidiano : Ponte sullo stretto, il sottosegretario M5s Cancelleri: “10 anni e lo vedremo”. E i 5 stelle convocano assemblea de… - AlbertoAirola : Forse @GiancarloCanc non si ricorda che lo Stretto, @beppe_grillo lo attraversò a nuoto. - HuffPostItalia : Allucinazione collettiva: M5s vuole il Ponte sullo Stretto - Giuggio72684862 : RT @Obiettiv0: Parlare del #PontesulloStretto non serve a costruirlo però serve a dirottare pacchetti di voti verso di te, soprattutto se t… - simocanettieri : RT @ilfoglio_it: L'assemblea dei grillini in diretta. 'Conte è d'accordo con me: serve una commissione per valutare l'utilità del ponte', d… -