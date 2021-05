Lite Galli-Senaldi a La7. “Ci sono giornali che inventano contrasti inesistenti tra me e Bassetti”. “Lei non ha diritto a controllare l’informazione” (Di martedì 11 maggio 2021) Confronto polemico a “L’aria che tira” (La7) tra Massimo Galli, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, e il direttore di Libero, Pietro Senaldi. Casus belli: un articolo del Corriere della Sera, che mette in contrapposizione Galli e l’infettivologo Matteo Bassetti con due interviste distinte agli interessati. Galli lamenta il fatto di essere stato strumentalizzato in un contrasto col collega, concedendo una semplice intervista al quotidiano. “Alcuni signori, presenti inclusi – accusa Galli – riescono a elaborare assolute fake news, mettendo insieme contrasti che non esistono e affermazioni fasulle. Io non voglio più alimentare questa balla quotidiana. Anche qui bisogna che io stia attento a parlare, perché poi ci sono i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Confronto polemico a “L’aria che tira” (La7) tra Massimo, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, e il direttore di Libero, Pietro. Casus belli: un articolo del Corriere della Sera, che mette in contrapposizionee l’infettivologo Matteocon due interviste distinte agli interessati.lamenta il fatto di essere stato strumentalizzato in un contrasto col collega, concedendo una semplice intervista al quotidiano. “Alcuni signori, presenti inclusi – accusa– riescono a elaborare assolute fake news, mettendo insiemeche non esistono e affermazioni fasulle. Io non voglio più alimentare questa balla quotidiana. Anche qui bisogna che io stia attento a parlare, perché poi cii ...

