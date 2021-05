Lazio-Parma (12 maggio ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 11 maggio 2021) La Lazio ha compromesso la rincorsa alla Champions League perdendo 2-0 sul campo della Fiorentina, seconda sconfitta esterna consecutiva che costringe i biancocelesti a una rincorsa che non può prescindere da qualche passo falso delle squadre che la precedono visto che ora i punti di distacco dal Napoli sono sei anche se con una gara InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 11 maggio 2021) Laha compromesso la rincorsa alla Champions League perdendo 2-0 sul campo della Fiorentina, seconda sconfitta esterna consecutiva che costringe i biancocelesti a una rincorsa che non può prescindere da qualche passo falso delle squadre che la precedono visto che ora i punti di distacco dal Napoli sono sei anche se con una gara InfoBetting: Scommesse Sportive e

pasqualinipatri : Lazio-Parma, niente conferenza stampa per il tecnico D’Aversa: ecco il motivo - infobetting : Lazio-Parma (12 maggio ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - ndl00 : #Lazio, il #Parma dovrà rinunciare a molti dei suoi migliori giocatori! - TipsterRobbo : Lazio v Parma (12/05/21) ???? Italy Serie A Over 1 Lazio goals Over 1 Parma cards Stake 1u @ 1.86 - IoNascoQui : Lazio, dopo il Parma c’e’ il derby, da vincere di nuovo, e la Nord da appuntamento a tutti i tifosi -