La Regina è sola in Parlamento: Carlo a un passo dal trono (Di martedì 11 maggio 2021) La Regina Elisabetta presenzia al primo evento pubblico dalla morte di suo marito, il Principe Filippo. Si tratta di una delle cerimonie più istituzionali dell’anno, la cerimonia d’apertura del Parlamento. E per la prima volta dopo 120 anni è stato rimosso il trono del Duca di Edimburgo. Ma Sua Maestà ha potuto contare su Carlo che le è stato sempre accanto. La cerimonia, già ridimensionata a causa dell’emergenza Covid, è stata velata da una ulteriore nota di tristezza, a causa della scomparsa un mese fa di Filippo, il marito di Elisabetta per 73 anni. La Regina, al solito impeccabile e concentrata sui suoi doveri monarchici, si è seduta in isolamento, distanziata da tutti. E dopo oltre un secolo, nessun Principe consorte era presente all’evento. Poco distanti, ma separati dalla ... Leggi su dilei (Di martedì 11 maggio 2021) LaElisabetta presenzia al primo evento pubblico dalla morte di suo marito, il Principe Filippo. Si tratta di una delle cerimonie più istituzionali dell’anno, la cerimonia d’apertura del. E per la prima volta dopo 120 anni è stato rimosso ildel Duca di Edimburgo. Ma Sua Maestà ha potuto contare suche le è stato sempre accanto. La cerimonia, già ridimensionata a causa dell’emergenza Covid, è stata velata da una ulteriore nota di tristezza, a causa della scomparsa un mese fa di Filippo, il marito di Elisabetta per 73 anni. La, al solito impeccabile e concentrata sui suoi doveri monarchici, si è seduta in imento, distanziata da tutti. E dopo oltre un secolo, nessun Principe consorte era presente all’evento. Poco distanti, ma separati dalla ...

Advertising

ornellamiranda8 : RT @indecisissimo: fariba è la regina indiscussa di quest’isola. e se non volete darle l’attenzione che merita lei guarda negli occhi il fu… - lolol55213465 : RT @indecisissimo: fariba è la regina indiscussa di quest’isola. e se non volete darle l’attenzione che merita lei guarda negli occhi il fu… - Scarlett9413 : RT @indecisissimo: fariba è la regina indiscussa di quest’isola. e se non volete darle l’attenzione che merita lei guarda negli occhi il fu… - clexa_griffin : RT @indecisissimo: fariba è la regina indiscussa di quest’isola. e se non volete darle l’attenzione che merita lei guarda negli occhi il fu… - namelessb1tch : RT @indecisissimo: fariba è la regina indiscussa di quest’isola. e se non volete darle l’attenzione che merita lei guarda negli occhi il fu… -