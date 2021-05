Inter, Lautaro Martinez giura fedeltà: “Con o senza Conte, resto” (Di martedì 11 maggio 2021) Lautaro Martinez ha vinto lo scudetto con l’Inter di Antonio Conte in questo campionato. L’attaccante argentino dei nerazzurri, uno dei fattori per la vittoria finale dei milanesi, si è raccontato in una lunga Intervista. Il “Toro“, inoltre, ha giurato fedeltà alla causa dei neo campioni d’Italia. Con o senza la permanenza dell’attuale tecnico ex Chelsea e Nazionale, la punta dovrebbe rimanere a Milano: fervono, infatti, le operazioni per ufficializzare il rinnovo del contratto. Lautaro Martinez: “Lavoriamo per il rinnovo di contratto” Ecco le dichiarazioni, rilasciate a Libero, di Lautaro Martinez: “Barcellona? Sì, è vero, c’è stata la possibilità concreta. Ma abbiamo finito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 maggio 2021)ha vinto lo scudetto con l’di Antonioin questo campionato. L’attaccante argentino dei nerazzurri, uno dei fattori per la vittoria finale dei milanesi, si è raccontato in una lungavista. Il “Toro“, inoltre, hatoalla causa dei neo campioni d’Italia. Con ola permanenza dell’attuale tecnico ex Chelsea e Nazionale, la punta dovrebbe rimanere a Milano: fervono, infatti, le operazioni per ufficializzare il rinnovo del contratto.: “Lavoriamo per il rinnovo di contratto” Ecco le dichiarazioni, rilasciate a Libero, di: “Barcellona? Sì, è vero, c’è stata la possibilità concreta. Ma abbiamo finito ...

