Il Punto Z, in arrivo due ospiti attesissimi: chi è la favolosa coppia (Di martedì 11 maggio 2021) Nella puntata de Il Punto Z in onda domani su Mediaset Play, Tommaso Zorzi accoglierà due ospiti davvero molto amati: fan in delirio! Procede a gonfie vele l’esperienza di Tommaso Zorzi come conduttore de Il Punto Z, programma trasmesso da Mediaset Play ogni mercoledì sera alle 20:45. Il salotto di approfondimento dell’attuale edizione de L’Isola L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 11 maggio 2021) Nella puntata de IlZ in onda domani su Mediaset Play, Tommaso Zorzi accoglierà duedavvero molto amati: fan in delirio! Procede a gonfie vele l’esperienza di Tommaso Zorzi come conduttore de IlZ, programma trasmesso da Mediaset Play ogni mercoledì sera alle 20:45. Il salotto di approfondimento dell’attuale edizione de L’Isola L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

bluejfrost : io lo faccio, ma sappiate che se arrivo a un certo punto che non so più che dire mi fermo ?? - FabioAstigiano : @FerraraSand2015 Certo, ma costruirli richiede quanto? 10 anni? Io sono favorevole al ponte (anche se preferivo il… - cinziazugno : RT @MissingDeniseMp: ?? Il PERDONO è il punto di arrivo di un (leggi) ?? - awasheiji : @aaaliuz_ arrivo in ritardo punto numero uno) che stronza punto numero due) se hai ancora bisogno ti do una mano ali - dede_warrior : @amici_edition @martieaka Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti, L'amore è un punto d'arrivo, una conq… -