Giro d’Italia 2021 | ordine d’arrivo e classifica quarta tappa | trionfa Dombrowski sotto la pioggia

Leggi su sportface

(Di martedì 11 maggio 2021) Joevince la secondadel. Il ciclista americano dell’UAE-Team Emirates si impone sui 187 chilometri da Piacenza a Sestola, prima frazione in montagna (dislivello di 1800m) della 104^ edizione della Corsa Rosa. A poco meno di 70km dal traguardo, sono Herman, Taaramae e Juul-Jensen a tentare la fuga. Gli ultimi due allungano nel tratto di discesa dopo il durissimo muro dei Matti e imboccano in coppia l’ultima ascesa di giornata ai -6 km. Alle loro spalle, però, rinvengono De Marchi ee sono loro due a forzare con Juul-Jensen. Dentro al gruppo dei migliori, intanto, grande attacco di Ciccone e Landa, risponde in ritardo ma lo fa Bernal, mentre Nibali si stacca.fa il vuoto davanti e vola verso la vittoria. Secondo ...