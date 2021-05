Giochi mobile con gli incassi più alti di aprile 2021? La top 10 (Di martedì 11 maggio 2021) Quali sono i Giochi mobile che hanno incassato di più durante il mese da poco passato, aprile 2021? Per scoprirlo facciamo affidamento sulla classifica classica di Sensor Tower, che ogni 30 giorni si occupa appunto di scoprire i Giochi più redditizi per quanto riguarda smartphone e tablet. Giochi mobile più redditizi di aprile 2021: la top 10 (Foto Sensor Tower)Cominciamo dalla vetta che se l’è aggiudicata Honor of Kings di Tencet. Si tratta del classico gioco multiplayer arena, sviluppato per iOS e Android sul mercato cinese. Durante il mese da poco concluso ha incassato la bellezza di 258.8 milioni di dollari, registrando una crescita del 38.4% rispetto allo stesso periodo dell’anno passato, 2020. A rendere Honor of Kings il gioco ... Leggi su computermagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Quali sono iche hanno incassato di più durante il mese da poco passato,? Per scoprirlo facciamo affidamento sulla classifica classica di Sensor Tower, che ogni 30 giorni si occupa appunto di scoprire ipiù redditizi per quanto riguarda smartphone e tablet.più redditizi di: la top 10 (Foto Sensor Tower)Cominciamo dalla vetta che se l’è aggiudicata Honor of Kings di Tencet. Si tratta del classico gioco multiplayer arena, sviluppato per iOS e Android sul mercato cinese. Durante il mese da poco concluso ha incassato la bellezza di 258.8 milioni di dollari, registrando una crescita del 38.4% rispetto allo stesso periodo dell’anno passato, 2020. A rendere Honor of Kings il gioco ...

Advertising

StraNotizie : MGT Mobile Games Technology retrò Gioco: Pratica Macchina per Videogiochi retrò, 200 Giochi, Display LCD a Colori,… - consueloterza : qualcuno che giochi ancora a COD mobile in questa vita di merda? - amantecnologia : funzionamento della versione globale. Per Warzone Mobile, penso che Activision non abbia attualmente la capacità te… - pedroelrey : I brand del fashion stanno realizzando partnership con giochi per dispositivi mobili popolari per creare esperienze… - bgcollectionapp : Segui le notizie sui giochi da tavolo di @TanaDeiGoblin e @balenaludens e sull'app mobile Board Games Collection… -