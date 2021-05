Ginnastica artistica, si assegnano gli Scudetti! Brixia imbattibile, battaglia al maschile. E mirino sulle Olimpiadi (Di martedì 11 maggio 2021) Mancano poco più di due mesi alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e i motori si stanno scaldando in maniera sempre più rovente. Proprio per questo motivo la Final Six della Serie A di Ginnastica artistica rappresenta un appuntamento molto importante, una prova di avvicinamento ai Giochi e con un’elevatissima posta in palio: gli scudetti del massimo campionato italiano a squadre. Le migliori sei formazioni della regular season, andata in scena tra marzo e aprile con tre tappe, si sono qualificate per gli atti conclusivi, in programma nel weekend del 15-16 maggio al PalaVesuvio di Napoli. SI torna in pedana a tre settimane di distanza dagli Europei di Basilea, dove l’Italia si distinse conquistando tre medaglie di bronzo (Vanessa Ferrari al corpo libero, Salvatore Maresca agli anelli, Nicola Bartolini al corpo libero) e qualificandosi ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) Mancano poco più di due mesi alledi Tokyo 2021 e i motori si stanno scaldando in maniera sempre più rovente. Proprio per questo motivo la Final Six della Serie A dirappresenta un appuntamento molto importante, una prova di avvicinamento ai Giochi e con un’elevatissima posta in palio: gli scudetti del massimo campionato italiano a squadre. Le migliori sei formazioni della regular season, andata in scena tra marzo e aprile con tre tappe, si sono qualificate per gli atti conclusivi, in programma nel weekend del 15-16 maggio al PalaVesuvio di Napoli. SI torna in pedana a tre settimane di distanza dagli Europei di Basilea, dove l’Italia si distinse conquistando tre medaglie di bronzo (Vanessa Ferrari al corpo libero, Salvatore Maresca agli anelli, Nicola Bartolini al corpo libero) e qualificandosi ...

Advertising

zazoomblog : Ginnastica artistica Final Six Scudetto Serie A: programma orari tv streaming calendario a Napoli - #Ginnastica… - _giiulss_ : @love_x_brave faccio ginnastica artistica?? - UnoTvnews : Campionati regionali Ginnastica ritmica, ottimo piazzamento per le giovanissime allieve della Kodokan - sempreamelia : Il modo in cui sono completamente venduta alle russe quando si tratta di nuoto artistico o ginnastica artistica - brrr20lola : RT @guardoidettagli: io a volte (spesso) mi domando perché non sono nata con un talento o una passione, che sia per la danza, il canto, pal… -