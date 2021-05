Festeggia lo scudetto dell’Inter da una prostituta | per lui diventa un incubo

(Di martedì 11 maggio 2021) Un ragazzo di 25 anni volevare la vittoria della sua Inter con unaa Torino, ma le cose sono andate male.(AdobeStock)Domenica scorsa festa grande a Milano per lovinto dall’Inter dopo 11 anni di buio. Tanti tifosi si sono riversati in Piazza Duomo per gioire di questo storico traguardo che avvicina a questo punto i nerazzurri alla famosa seconda stella. Sono piovute però anche tante critiche per gli assembramenti creatisi. Proprio dopo quella festa, un ragazzo di 25 anni, nativo del Senegal, avrebbe deciso dire in maniera particolare la sua squadra del cuore. Il giovane infatti ha preso il treno per tornare a Torino e a quel punto si è messo alla ricerca di unaper chiudere la sua serata. La ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Festeggia scudetto

Torna nel capoluogo della langhe per due anni, poi è la volta di Santo Stefano Belbo con cuilodel 2003 (e dove rimane fino al 2005). Vince intanto anche i mondiali con la ...Cosa ha pensato quando ha visto i festeggiamenti per lodell'Inter? "Non ci potevo credere. Zanetti per dirne uno, si alzasse e dicesse: calma, oggi sia casa!". E invece nulla? "...Zhang sparisce per mesi e poi riappare, guarda caso nel giorno della finale di Europa League e quando c’è da festeggiare uno scudetto. Un dettaglio troppo evide ...Il paradosso non fa sorridere i tifosi. Nella stagione dello scudetto, 11 anni dopo l’ultimo, l'Inter rischia di non festeggiare appieno. Troppi intrighi in queste vicende ...