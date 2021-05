Fatal Frame è tornatosotto forma di slot machine in Giappone

(Di martedì 11 maggio 2021) Nel 2021, il franchise horror di Koei Tecmo,, festeggia 20 anni dalla sua prima uscita su PlayStation 2 e Xbox. Nonostante la serie sia in pausa dal 2015, il titolo che ha dato inizio a tutto tornerà inaspettatamente dai fan: sottodiper pachinko. Prodotto da Yamasa Next, il nuovo pachipresenta le tradizionali meccaniche di gioco d'azzardo che si trovano nelle famosesi. Il momento clou per i fan, tuttavia, va alle nuove scene basate sul gioco horror pubblicato nel 2001, con il protagonista Miko rappresentato da un modello 3D più moderno mentre esplora l'iconica e infestata Himuro Mansion. Composto principalmente da cinque titoli principali e un remake, il franchise si distingue per essere uno dei pochi ...

Il gioco è stato creato da Takeyasu Sawaki, noto per il suo lavoro su Devil May Cry, Steel Battalion, Okami,: Mask of the Lunar Eclipse, Infinite Space, God Wars e The Lost Child.La donna nella cassa,2 Scegliere un solo momento - jumpscare in una serie come quella diè davvero difficile, perché i salti sulla sedia e le urla si sprecano. Andiamo sul ...