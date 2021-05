DIRETTA Giro d’Italia, tappa di oggi LIVE: 25 in fuga tra cui Conti e De Marchi. La pioggia continua a scendere senza sosta (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.51 Ganna Continua a tirare, i fuggitivi hanno 6’17” di margine sul gruppo. 13.48 Siamo entrati negli 120 chilometri. 13.45 Ricordiamo i nomi dei venticinque fuggitivi: Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert), Filippo Zana, Filippo Fiorelli e Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè), Marton Dina e Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa), Nicolas Edet (Cofidis), Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) Amanuel Ghebreigzabhier, Koen De Kort e Jacopo Mosca (Trek-Segafredo), Joe Dombrowski, Valerio Conti (UAE Team Emirates), Andrea Vendrame, Nico Denz (AG2R Citroën), Nicola Venchiarutti, Filippo Tagliani (Androni-Sidermec), Jan Tratnik (Bahrain-Victorious), Pieter Serry (Deceuninck-QuickStep), Nelson OLIVEira (Movistar), Attila Valter ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.51 Gannanua a tirare, i fuggitivi hanno 6’17” di margine sul gruppo. 13.48 Siamo entrati negli 120 chilometri. 13.45 Ricordiamo i nomi dei venticinque fuggitivi: Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert), Filippo Zana, Filippo Fiorelli e Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè), Marton Dina e Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa), Nicolas Edet (Cofidis), Alessandro De(Israel Start-Up Nation) Amanuel Ghebreigzabhier, Koen De Kort e Jacopo Mosca (Trek-Segafredo), Joe Dombrowski, Valerio(UAE Team Emirates), Andrea Vendrame, Nico Denz (AG2R Citroën), Nicola Venchiarutti, Filippo Tagliani (Androni-Sidermec), Jan Tratnik (Bahrain-Victorious), Pieter Serry (Deceuninck-QuickStep), Nelson Oira (Movistar), Attila Valter ...

Advertising

RaiPlay : ???? Tappa n°4 già importante per la classifica: cambierà la maglia rosa? ?? Per scoprirlo segui la diretta del #Giro… - synapsees : RT @TnSviluppo: Domani 12 maggio alle 10.00 da Trento passerà il Giro d’Italia della CSR! Si parlerà di #circolarità dei processi produttiv… - Batwayne82Queen : RT @gcnItalia: Il velocista del @TeamCOFIDIS @eliaviviani sulla terza tappa del #giroditalia2021 di ieri che lo ha visto chiudere al quarto… - Aleleg94 : 'Prima Diretta' e la parte più bella del #Giro su #RaiSport. ?? @RaiSport #RaiGiro - RaiSport : ?? Giro d'Italia 2021 | La 4ª tappa #Piacenza - #Sestola Segui 'Giro in Diretta' dalle 14:00 su #Rai2 e in streami… -