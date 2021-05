David di Donatello 2021: il trionfo di «Volevo nascondermi» tra Sophia Loren e Checco Zalone. Tutti i vincitori (Di martedì 11 maggio 2021) Doveva essere la serata di Favolacce e invece, a fare il bello e il cattivo tempo alla 66esima edizione dei David di Donatello è stato Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, il film dedicato alla vita di Antonio Ligabue che ha regalato ad Elio Germano, già premiato all’ultima Berlinale andata in scena prima della pandemia, il quarto David della sua carriera. Il film, distribuito in Italia da 01 Distribution, si è portato a casa tutti i premi più pesanti: miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista, miglior fotografia, miglior scenografia, miglior acconciature e miglior suono. A difendersi bene è stata anche Netflix che, grazie a L’incredibile storia dell’Isola delle Rose di Sydney Sibilia e a La vita davanti a sé di Edoardo Ponti, si è aggiudicata quattro premi. A sciogliere la tensione di una serata brillantemente condotta da Carlo Conti, ma inquinata dalla voglia di chiudere i battenti il prima possibile per non far scappare il pubblico – cosa che, però, ha penalizzato il pathos generale impedendo di soffermarsi sui premiati e sui discorsi – sono stati soprattutto due momenti: il ringraziamento sul palco della Loren, che ha confermato il suo primato di attrice più premiata nella storia dei David di Donatello (ben 7 premi a fronte di 7 candidature), e la piccola Emma Torre, che ha ritirato il premio per la migliore sceneggiatura originale per il film Figli per conto del papà Mattia, scomparso nel 2019 a soli 47 anni, incontrando la commozione di Valerio Mastandrea e di Paola Cortellesi. Leggi su vanityfair (Di martedì 11 maggio 2021) Doveva essere la serata di Favolacce e invece, a fare il bello e il cattivo tempo alla 66esima edizione dei David di Donatello è stato Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, il film dedicato alla vita di Antonio Ligabue che ha regalato ad Elio Germano, già premiato all’ultima Berlinale andata in scena prima della pandemia, il quarto David della sua carriera. Il film, distribuito in Italia da 01 Distribution, si è portato a casa tutti i premi più pesanti: miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista, miglior fotografia, miglior scenografia, miglior acconciature e miglior suono. A difendersi bene è stata anche Netflix che, grazie a L’incredibile storia dell’Isola delle Rose di Sydney Sibilia e a La vita davanti a sé di Edoardo Ponti, si è aggiudicata quattro premi. A sciogliere la tensione di una serata brillantemente condotta da Carlo Conti, ma inquinata dalla voglia di chiudere i battenti il prima possibile per non far scappare il pubblico – cosa che, però, ha penalizzato il pathos generale impedendo di soffermarsi sui premiati e sui discorsi – sono stati soprattutto due momenti: il ringraziamento sul palco della Loren, che ha confermato il suo primato di attrice più premiata nella storia dei David di Donatello (ben 7 premi a fronte di 7 candidature), e la piccola Emma Torre, che ha ritirato il premio per la migliore sceneggiatura originale per il film Figli per conto del papà Mattia, scomparso nel 2019 a soli 47 anni, incontrando la commozione di Valerio Mastandrea e di Paola Cortellesi.

