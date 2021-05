Covid-19: Amazon inizierà la vendita di un suo test? (Di martedì 11 maggio 2021) Covid-19. Nel corso della pandemia, il settore dell’e-commerce ha visto crescere esponenzialmente i profitti, ormai è risaputo. Amazon, nel 2020, ha toccato quota 386 miliardi di dollari, un notevole +38% rispetto al 2019, ma ciò non ha ovviamente potuto evitare che il colosso subisse la minaccia Covid: nel 2020, da Marzo a Settembre, circa 20 mila lavoratori Amazon nel mondo hanno contratto l’infezione. Un dato allarmante che ha spinto la società non solo a potenziare prevenzione e controlli, ma a creare un tampone naso-molecolare (Real-time RT-PCR test) per monitorare le condizioni di salute dei propri dipendenti rendendo più sicuri i luoghi di lavoro. Il tampone è stato creato dalla società STS Lab Holdco sulla scia di un altro test per il Covid-19 realizzato da ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 11 maggio 2021)-19. Nel corso della pandemia, il settore dell’e-commerce ha visto crescere esponenzialmente i profitti, ormai è risaputo., nel 2020, ha toccato quota 386 miliardi di dollari, un notevole +38% rispetto al 2019, ma ciò non ha ovviamente potuto evitare che il colosso subisse la minaccia: nel 2020, da Marzo a Settembre, circa 20 mila lavoratorinel mondo hanno contratto l’infezione. Un dato allarmante che ha spinto la società non solo a potenziare prevenzione e controlli, ma a creare un tampone naso-molecolare (Real-time RT-PCR) per monitorare le condizioni di salute dei propri dipendenti rendendo più sicuri i luoghi di lavoro. Il tampone è stato creato dalla società STS Lab Holdco sulla scia di un altroper il-19 realizzato da ...

Advertising

CeotechI : RT @CeotechI: Effetto Covid: in Italia boom di recensioni online... - #influencer #book #amazon #freeproducts #covid #books #netflix #foodi… - CeotechI : Effetto Covid: in Italia boom di recensioni online... - #influencer #book #amazon #freeproducts #covid #books… - unruly2021 : Dopo 14 mesi di #covid mi rendo conto di averne le palle piene. Mi annoia lo stagno di #twitter, mi fa amarezza la… - qui78 : Il nuovo #business di #Amazon : la #salute . Pronti i nuovi #tamponi e la scalata alla #Sanità #dati #privacy… - Andrea26630047 : @tomasomontanari sti cazzo di covidioti perchè non si chiudono in casa a comprare su amazon guardando netflix e las… -