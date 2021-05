Coprifuoco più tardi e centri commerciali aperti: tutta la maggioranza (Leu esclusa) preme su Draghi (Di martedì 11 maggio 2021) Lega, Forza Italia e Italia viva in pressing per anticipare al 17 maggio le aperture ed intestarsi i provvedimenti. Anche Pd e M5s chiedono di riaprire palestre e di dare il via libera alle cerimonie ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 11 maggio 2021) Lega, Forza Italia e Italia viva in pressing per anticipare al 17 maggio le aperture ed intestarsi i provvedimenti. Anche Pd e M5s chiedono di riaprire palestre e di dare il via libera alle cerimonie ...

Advertising

matteosalvinimi : Vi aggiorno dopo la riunione con i ministri e i sottosegretari della Lega, tre priorità: 1) nuove riaperture e stop… - matteorenzi : Le riaperture sono dovere morale e priorità economica. Prima togliamo il coprifuoco meglio è. Il virus non diventa… - HuffPostItalia : Crisanti: il coprifuoco ci salva, più ci si incontra più le probabilità di trasmissione del virus crescono - franco_guerci : RT @mariogiordano5: Non sopporto più la frase 'non dev'essere un liberi tutti'. E perché mai non dovremmo essere tutti liberi? Ha senso il… - BELUSHI69 : RT @MMmarco0: Con una mozione al Senato, Forza Italia e Lega chiedono di riaprire tutto anche al chiuso, di togliere il coprifuoco, di far… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco più Pressing per riaperture e coprifuoco, Draghi resta prudente ... sono le riaperture e la revisione del coprifuoco ad agitare le acque nel governo. In mattinata il ... con l'obiettivo di portarlo in Consiglio dei ministri giovedì o, al più tardi, venerdì. Ma il tema ...

Coprifuoco più tardi e centri commerciali aperti: tutta la maggioranza (Leu esclusa) preme su Draghi Lega, Forza Italia e Italia viva in pressing per anticipare al 17 maggio le aperture ed intestarsi i provvedimenti. Anche Pd e M5s chiedono di riaprire palestre e di dare il via libera alle cerimonie ...

Il coprifuoco più corto fa litigare la maggioranza di Governo. Mario Draghi dovrà mediare Il Tempo ... sono le riaperture e la revisione delad agitare le acque nel governo. In mattinata il ... con l'obiettivo di portarlo in Consiglio dei ministri giovedì o, altardi, venerdì. Ma il tema ...Lega, Forza Italia e Italia viva in pressing per anticipare al 17 maggio le aperture ed intestarsi i provvedimenti. Anche Pd e M5s chiedono di riaprire palestre e di dare il via libera alle cerimonie ...