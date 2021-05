(Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – Idicinesi sono aumentati al ritmo più veloce in oltre tre anni, nel mese di, sostenuti dal rapido aumento dei costi per metalli, petrolio e altri materiali. Nel dettaglio, l’indice deialla produzione è salito del 6,8% adrispetto all’anno precedente, accelerando rispetto al +4,4% di marzo. Secondo l’Ufficio nazionale di statistica si tratta del livello più alto dall’ottobre 2017, quando il PPI è cresciuto del 6,9% ed ha battuto le aspettative degli analisti che erano per un +6,5%. Su base mensile, l’indice deialla produzione è cresciuto dello 0,9%. Nel frattempo, l’ufficio di statistica ha pubblicato anche l’indice deial consumo della, risultato in aumento dello 0,9% rispetto ...

Advertising

DividendProfit : Cina, brusco rialzo dei prezzi di fabbrica in aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Cina brusco

Borsa Italiana

Nel frattempo, l'ufficio di statistica ha pubblicato anche l'indice dei prezzi al consumo della, risultato in aumento dello 0,9% rispetto all'anno precedente, sempre ad aprile. L'indicatore è ...Pechino, 10 mag 09:34 - Laè "scioccata" dagli attacchi terroristici verificatisi in Afghanistan l'8 maggio, e "... "Va sottolineato che il recenteannuncio degli Stati Uniti del completo ...(Teleborsa) - I prezzi di fabbrica cinesi sono aumentati al ritmo più veloce in oltre tre anni, nel mese di aprile, sostenuti dal rapido aumento dei costi per metalli, petrolio e altri ...Foxconn chiude il 50% delle linee produttive di uno degli stabilimenti Apple in India: oltre 100 operai sono risultati positivi al Covid-19.