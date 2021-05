Caso Denise | la ragazza di Scalea rivela | “Non sono io”

(Di martedì 11 maggio 2021) Poche ore fa c’è stata un’altra segnalazione suldiPipitone. È stata fermata unache si chiamae che somiglia alla bambina scomparsa 17… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - RaiNews : La procura di Marsala ha aperto un nuovo fascicolo sul caso della bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004… - Corriere : Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - GazzettaDelSud : ?? 'E' DENISE PIPITONE 90%' | Parla l'ex procuratore capo di Marsala, Alberto Di Pisa, che per anni si è occupat… - CorriereCitta : Caso Denise Pipitone, parla la ragazza segnalata a Scalea: 'Non sono io' #denisepipitone #DenisePipitone #Scalea -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Denise

PIPITONE, NUOVO AVVISTAMENTO A SCALEA: UNINFINITO Si arricchisce quindi di un nuovo, ennesimo capitolo la storia diPipitone , su cui si sono riaccesi prepotentemente i riflettori ...Ilè stato segnalato all'Aifa. La Usl conferma che non ci sono stati effetti collaterali ... ARTICOLO - ScomparsaPipitone: indagini a Scalea su una ragazza rom a lei molto somigliante ...Il programma di Rai Uno, "Storie italiane", ha intervistato l'ex procuratore capo di Marsala, Alberto Di Pisa, che per anni si è occupato del caso di Denise Pipitone. Dichiarazioni molto forti che ...Forse il caso Denise Pipitone è arrivato alla svolta dopo 17 anni di indagini, piste e rivelazioni. Alberto Di Pisa non ha dubbi: è lei.