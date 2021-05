Calendario Serie B 2020/2021: date, giornate, risultati e classifica (Di martedì 11 maggio 2021) 20 squadre protagoniste della Serie B 2020/2021, il programma del campionato giornata per giornata Con la 38ª giornata, lunedì 10 maggio 2021 si è conclusa la stagione regolare della Serie B 2020/2021. Empoli e Salernitana hanno conquistato la promozione diretta in Serie A, mentre la terza squadra promossa uscirà fuori dai playoff. Retrocedono invece in Serie C Virtus Entella, Pescara, Reggiana e la perdente del playout fra Ascoli e Cosenza. Calendario Serie B 2020/2021: il programma della nuova Serie BTK è stato formulato mercoledì 9 settembre, quando con sono state disegnate tutte le 38 giornate. Le date Il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021) 20 squadre protagoniste della, il programma del campionato giornata per giornata Con la 38ª giornata, lunedì 10 maggiosi è conclusa la stagione regolare della. Empoli e Salernitana hanno conquistato la promozione diretta inA, mentre la terza squadra promossa uscirà fuori dai playoff. Retrocedono invece inC Virtus Entella, Pescara, Reggiana e la perdente del playout fra Ascoli e Cosenza.: il programma della nuovaBTK è stato formulato mercoledì 9 settembre, quando con sono state disegnate tutte le 38. LeIl ...

11contro11 : Serie B, calendario playoff: ultimo posto per la promozione #Brescia #ChievoVerona #Cittadella #Lecce #Monza… - delinquentweet : Dopo la promozione della Salernitana, sono rimaste in 6 a giocarsi il terzo posto in A. Abbiamo provato a capire c… - FilippoFarella4 : @Toro_News @Silvio_Luciani Ragazzi siamo quelli con il calendario peggiore, è serie B assicurata - Mediagol : #Video #SerieB, al via i playoff: il calendario degli spareggi per conquistare un posto in A - ZFShaaD : RT @Eurosport_IT: Pronti per i playoff di #LBASerieA? ???? Si parte giovedì 13 maggio per la caccia allo Scudetto!!! ? -