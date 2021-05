Bonan: “Donnarumma? Raiola deve rispettare le sue volontà, non il contrario” (Di martedì 11 maggio 2021) Alessandro Bonan, noto conduttore televisivo di 'Sky Sport', ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Questo il suo pensiero Leggi su pianetamilan (Di martedì 11 maggio 2021) Alessandro, noto conduttore televisivo di 'Sky Sport', ha parlato del rinnovo di Gianluigi. Questo il suo pensiero

Bonan: "Raiola deve rispettare la volontà di Donnarumma, non deve essere il contrario"
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Bonan ha parlato della vicenda Donnarumma. Queste le sue parole: "La volontà di Donnarumma è quella di giocare la ...

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Bonan ha parlato della vicenda Donnarumma. Queste le sue parole: "La volontà di Donnarumma è quella di giocare la ...