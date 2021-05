Ben Affleck, "le lettere d'amore" per Jennifer Lopez (e "la delusione" di Alex Rodriguez) (Di martedì 11 maggio 2021) "Adoro sia Ben che Jennifer", ha detto Matt Damon durante lo show Today . "Sarebbe fantastico se tornassero veramente insieme ". Diciassette anni dopo, Bennifer 2.0 . Leggi su vanityfair (Di martedì 11 maggio 2021) "Adoro sia Ben che", ha detto Matt Damon durante lo show Today . "Sarebbe fantastico se tornassero veramente insieme ". Diciassette anni dopo, Bennifer 2.0 .

Advertising

RadioR101 : #R101News: #JenniferLopez e #BenAffleck avvistati insieme durante il weekend ??? - LorenzaD_ : JLo che si lascia col fidanzato e si ripassa l'ex sarebbe da considerarsi una comune mortale se solo il suo ex non si chiamasse Ben Affleck. - doveholatesta : RT @doveholatesta: Gli ex delle altre: Ben Affleck Brad Pitt Johnny Depp I miei ex: ?? ?? ?? - checonfusione__ : Fermi tutti in che senso JLO e Ben Affleck sono tornati insieme - ValentinaC : Jennifer Lopez e Ben Affleck tornano insieme? -