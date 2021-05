Barbara d’Urso due di picche Michele Cucuzza (Di martedì 11 maggio 2021) Ospite dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, Michele Cucuzza, ex conduttore della Vita in Diretta, si è lanciato in un corteggiamento inaspettato nei confronti di Barbara d’Urso. La conduttrice ha risposto alle avances di Cucuzza sempre con ironia, scherzando sull’invito a cena ricevuto e chiudendo così la diretta di Pomeriggio 5. Non mancano di certo i corteggiatori a Barbara d’Urso: dal Visconte Ferdinando Guglielmotti, che appena uscito dall’Isola ha Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 11 maggio 2021) Ospite dell’ultima puntata di Pomeriggio 5,, ex conduttore della Vita in Diretta, si è lanciato in un corteggiamento inaspettato nei confronti di. La conduttrice ha risposto alle avances disempre con ironia, scherzando sull’invito a cena ricevuto e chiudendo così la diretta di Pomeriggio 5. Non mancano di certo i corteggiatori a: dal Visconte Ferdinando Guglielmotti, che appena uscito dall’Isola ha Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Esquivel__Rulez : RT @Klaire42155244: @Esquivel__Rulez @bestxnialler No niente....ho visto alcuni giornalisti fuori caserma ma rimane tutto sigillato...penso… - Klaire42155244 : @Esquivel__Rulez @bestxnialler No niente....ho visto alcuni giornalisti fuori caserma ma rimane tutto sigillato...p… - zazoomblog : Barbara d’Urso lancia frecciatine dopo la news sulla chiusura di Domenica Live - #Barbara #d’Urso #lancia… - blogtivvu : Barbara d’Urso: frecciatine dopo la news sulla chiusura di #DomenicaLive - Miriam74361223 : @Angela783777128 @Parpiglia Ma vai a giocare un po' più in là dai.... Sei peggio di Barbara D'Urso che non ammette… -