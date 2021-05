Banca Generali, utile netto Q1 a 135,4 milioni: miglior trimestrale della storia (Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – L’utile netto di Banca Generali è aumentato del 71,3% a 135,4 milioni di euro nel primo trimestre del 2021, segnando la migliore trimestrale nella storia dell’istituto. I ricavi totali sono stati in crescita dl 42% a 239,9 milioni di euro, i costi operativi si sono attestati a 56 milioni di euro (+4%), il CET1 ratio al 16,2% e il TCR ratio al 17,5%. “Il 2021 è partito molto bene, con un’ulteriore accelerazione nell’interesse per la nostra industria ed un risultato pro capite dei nostri banker decisamente superiore alla media del settore”, ha commentato l’amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa. “L’aver messo a segno questi numeri ... Leggi su quifinanza (Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – L’diè aumentato del 71,3% a 135,4di euro nel primo trimestre del 2021, segnando lanelladell’istituto. I ricavi totali sono stati in crescita dl 42% a 239,9di euro, i costi operativi si sono attestati a 56di euro (+4%), il CET1 ratio al 16,2% e il TCR ratio al 17,5%. “Il 2021 è partito molto bene, con un’ulteriore accelerazione nell’interesse per la nostra industria ed un risultato pro capite dei nostri banker decisamente superiore alla media del settore”, ha commentato l’amministratore delegato e direttore generale di, Gian Maria Mossa. “L’aver messo a segno questi numeri ...

