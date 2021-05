Assassin' s Creed Valhalla | L' Ira dei Druidi giocato in diretta alle 18!

Leggi su eurogamer

(Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di una nuova live dedicata ad'se in particolare a L'Ira dei, attesa espansione dell'ultimo capitolo della saga Ubisoft. L'Ira deiinizia con il Sommo Re d'Irlanda che dopo aver già respinto ondate precedenti di drengr sta reclutando i vichinghi in arrivo come mercenari. Al momento dell'espansione siamo a circa ottant'anni dalla prima incursione vichinga in Irlanda e a 40 anni dal loro primo insediamento a Dublino. Uno scenario perfetto per tornare a menare le mani nell'ultimo capitolo di's's: L'Ira Deiè l'espansione che uscirà il 13 maggio dopo un primo rinvio deciso da Ubisoft per limare al meglio ...