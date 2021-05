Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 10 maggio 2021 (Di martedì 11 maggio 2021) Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 10 maggio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Chiamami ancora amore ha totalizzato in media 3514 spettatori, 15.34% di share; su Canale5 la puntata de L’Isola dei Famosi 2021 ha avuto 3101 spettatori (share 19.05%). Il film John Wick su Italia1 ha intrattenuto 1768 spettatori (7.86%); su Rai2 il film A Napoli non piove mai si è portato a casa 1161 spettatori (4.90%), la puntata del programma di approfondimento Report su Rai3 ha interessato 2862 spettatori (12.00%). Su Rete4 la puntata del programma Quarta Repubblica ha totalizzato 1008 spettatori (5.62%), mentre il film Il ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 11 maggio 2021): idei programmi più visti di10, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Chiamami ancora amore ha totalizzato in media 3514 spettatori, 15.34% di share; su Canale5 la puntata de L’Isola dei Famosiha avuto 3101 spettatori (share 19.05%). Il film John Wick su Italia1 ha intrattenuto 1768 spettatori (7.86%); su Rai2 il film A Napoli non piove mai si è portato a casa 1161 spettatori (4.90%), la puntata del programma di approfondimento Report su Rai3 ha interessato 2862 spettatori (12.00%). Su Rete4 la puntata del programma Quarta Repubblica ha totalizzato 1008 spettatori (5.62%), mentre il film Il ...

