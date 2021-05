Amici: Giulia e Sangiovanni pensano al futuro (Di martedì 11 maggio 2021) Ad Amici si sta avvicinando per i cinque allievi rimasti in gara il momento della finale: tra di loro, Giulia e Sangiovanni si sono interrogati non tanto sul loro futuro professionale, ma su ciò che ne sarà della loro relazione una volta usciti dalla scuola. “Io ci sono per qualsiasi cosa”, ha promesso il cantante. Ad Amici è iniziata la settimana che porterà alla finale: un momento di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 11 maggio 2021) Adsi sta avvicinando per i cinque allievi rimasti in gara il momento della finale: tra di loro,si sono interrogati non tanto sul loroprofessionale, ma su ciò che ne sarà della loro relazione una volta usciti dalla scuola. “Io ci sono per qualsiasi cosa”, ha promesso il cantante. Adè iniziata la settimana che porterà alla finale: un momento di Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

sangiulipromise : RT @Serenella1990l: Un minuto di silenzio per Pierluigi e Lidia convinti che avrebbero riavuto il figlio una volta finito Amici e quello in… - infoitcultura : Sangiovanni e Giulia vanno in finale ad Amici: il commento di Madame - lagiuggi3000 : @giuliaesangio ma quando vi renderete conto che non esistono solo loro come persone ad amici? che poi a me piace gi… - amainstabile : pensando a questa mirella che ad ottobre ha consigliato a giulia di andare ad amici e adesso se la ritrova in final… - RadioGoldAl : Giulia e Sangiovanni: le tappe della love story tra i due finalisti di Amici 2021 -