Alessandro | chi è il fidanzato di Sandra Milo?

Alessandro è il nome del fidanzato di Sandra Milo, attrice e conduttrice italiana di grandissimo successo che piace moltissimo al pubblico. La sua voce è inconfondibile ed ha conquistato il pubblico. La donna questa sera, martedì 11 maggio, sarà protagonista della prima serata di rai Uno in quanto ospite alla serata di assegnazione dei Premi David di Donatello 2021. La serata è condotta da Carlo Conti e numerosi sono gli ospiti. Scopriamo qualcosa in più sul privato di Sandra Milo. Alessandro è l'attuale fidanzato di Sandra Milo, lei ha 88 anni e lui 49, tra loro quasi quarant'anni di differenza, ma questo non pare essere un problema per loro. Lui è un imprenditore di successo che in poco tempo ha conquisto il cuore ...

