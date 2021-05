Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2021 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 maggio 2021)DEL 10 MAGGIOORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SITUAZIONE LEGATA AL TRAFFICO CHE STA TORNANDO ALLA NORMALITA’ DOPO UN POMERIGGIO CARATTERIZZATO DA DIVERSE PROBLEMATICHE; QUALCHE DISAGIO ANCORA SULLA PONTINA DOVE, PER UN INCIDENTE ABBIAMO CODE TRA POMEZIA E IL BIVIO CON LA LAURENTINA VERSO LATINA. SULLA FLAMINIA E’ STATO SPENTO IL VEICOLO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DI MORLUPO VERSO TERNI, CODE IN SMALTIMENTO A PARTIRE DA CASTELNUOVO DI PORTO. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO RICORDANDO CHE E’ STATO RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL, PER CONTO DELLA, IN COLLABORAZIONE CONSERVIZI ...