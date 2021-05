Una maestra è stata condannata a un anno di carcere per il caso del bambino caduto nella tromba delle scale (Di lunedì 10 maggio 2021) AGI - Un maestra è stata condannata a un anno di carcere per il caso del bambino di quasi sei anni che nell'ottobre del 2019 cadde nella tromba delle scale di una scuola di Milano. A conclusione del rito abbreviato gup del tribunale di Milano, Elisabetta Meyer, ha riconosciuto la donna - che insegna italiano - colpevole di concorso in omicidio colposo per omessa vigilanza. Il giudice ha inoltre ratificato il patteggiamento a una pena di due anni per la collaboratrice scolastica di 58 anni. Andrà a processo con rito ordinario, sempre su disposizione del gup, la docente di sostegno di 37 anni che comparira' il prossimo 11 luglio davanti alla undicesima sezione penale del Tribunale di Milano. Il 18 ... Leggi su agi (Di lunedì 10 maggio 2021) AGI - Una undiper ildeldi quasi sei anni che nell'ottobre del 2019 caddedi una scuola di Milano. A conclusione del rito abbreviato gup del tribunale di Milano, Elisabetta Meyer, ha riconosciuto la donna - che insegna italiano - colpevole di concorso in omicidio colposo per omessa vigilanza. Il giudice ha inoltre ratificato il patteggiamento a una pena di due anni per la collaboratrice scolastica di 58 anni. Andrà a processo con rito ordinario, sempre su disposizione del gup, la docente di sostegno di 37 anni che comparira' il prossimo 11 luglio davanti alla undicesima sezione penale del Tribunale di Milano. Il 18 ...

