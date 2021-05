Trofeo Bracco, secondo posto sui 100 metri per Alessia Pavese (Di lunedì 10 maggio 2021) Sfida ad alta velocità per Alessia Pavese all’Arena Civica di Milano. La 22enne di Villa di Serio si è messa in luce nel corso della nona edizione del Trofeo Bracco chiudendo al secondo posto e sfiorando il successo nei 100 metri al termine di un acceso duello con Vittoria Fontana (Carabinieri). Apparsa particolarmente in crescita nelle ultime uscite sulla distanza più breve, la rappresentante dell’Aeronautica Militare ha provato a sfruttare il vantaggio accumulato in partenza complice un piccolo errore dell’avversaria (reduce dall’oro in staffetta ai World Athletics Relays). Il ritorno della 20enne varesina ha spento i sogni di gloria dell’allieva di Alessandro Barbera che ha terminato la propria prova in 11”64, distante soltanto un centesimo dal primato personale e ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 10 maggio 2021) Sfida ad alta velocità perall’Arena Civica di Milano. La 22enne di Villa di Serio si è messa in luce nel corso della nona edizione delchiudendo ale sfiorando il successo nei 100al termine di un acceso duello con Vittoria Fontana (Carabinieri). Apparsa particolarmente in crescita nelle ultime uscite sulla distanza più breve, la rappresentante dell’Aeronautica Militare ha provato a sfruttare il vantaggio accumulato in partenza complice un piccolo errore dell’avversaria (reduce dall’oro in staffetta ai World Athletics Relays). Il ritorno della 20enne varesina ha spento i sogni di gloria dell’allieva di Alessandro Barbera che ha terminato la propria prova in 11”64, distante soltanto un centesimo dal primato personale e ...

