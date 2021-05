Tris Cagliari, furia Benevento: "Mazzoleni uccide il Sud" (Di lunedì 10 maggio 2021) PARMA 2 ATALANTA 5 Primo tempo: 0 - 1 PARMA : Sepe 4.5; Busi 5, Bruno Alves 5, Osorio 5, Gagliolo 5 ; Grassi 5 , Kurtic 5, Sohm 6; Kucka 5 , Cornelius 4.5 , Gervinho 5 . Allenatore: D'Aversa 5. ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) PARMA 2 ATALANTA 5 Primo tempo: 0 - 1 PARMA : Sepe 4.5; Busi 5, Bruno Alves 5, Osorio 5, Gagliolo 5 ; Grassi 5 , Kurtic 5, Sohm 6; Kucka 5 , Cornelius 4.5 , Gervinho 5 . Allenatore: D'Aversa 5. ...

Advertising

infoitsport : Tris salvezza del Cagliari, pokerissimo della Dea - ilcirotano : Al Cagliari lo spareggio salvezza. Tris al Benevento, per Pippo Inzaghi è durissima - - infoitsport : Al Cagliari lo spareggio salvezza. Tris al Benevento, per Pippo Inzaghi è durissima - zazoomblog : Al Cagliari lo spareggio salvezza. Tris al Benevento per Pippo Inzaghi è durissima - #Cagliari #spareggio… - Ticinonline : Tris salvezza del Cagliari, pokerissimo della Dea @SerieA -