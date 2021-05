Tensione a Gerusalemme, aprono i rifugi antiaerei nella zona di Tel Aviv (Di lunedì 10 maggio 2021) nella città di Tel Aviv e in alcuni sobborghi, tra cui Rishon Lezion e Ramat Gan, le autorità stanno aprendo rifugi antiaerei pubblici. Cresce infatti la paura che, a causa della Tensione a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 10 maggio 2021)città di Tele in alcuni sobborghi, tra cui Rishon Lezion e Ramat Gan, le autorità stanno aprendopubblici. Cresce infatti la paura che, a causa dellaa ...

Advertising

Tg1Rai : Alta tensione a #Gerusalemme per la terza notte consecutiva. Dal tramonto fino al mattino, sono scoppiati scontri v… - fanpage : Esplosione a Gerusalemme, sei razzi lanciati da Gaza, altissima tensione in Israele - Adnkronos : Sale la tensione in #Israele, scontri tra palestinesi e polizia israeliana sulla Spianata delle Moschee a Gerusalem… - ladyrosmarino : RT @MediasetTgcom24: Tensione a Gerusalemme, aprono i rifugi antiaerei nella zona di Tel Aviv #gerusalemme - mattesini_david : RT @OxfamItalia: #Oxfam esprime forte preoccupazione per l'escalation di tensione e violenza negli ultimi giorni a #Gerusalemme. La comunit… -