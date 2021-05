Tennis | Internazionali Bnl | Fognini ko al primo turno con Nishikori

Advertising

live_tennis : Internazionali BNL d`Italia - 1st Round: Petra Kvitova beat @MagdaLinette 1-6, 6-0, 6-2 - Fprime86 : RT @SkySport: Internazionali LIVE: Fognini fuori, avanti Travaglia. Fra poco su Sky c'è Sinner #SkyTennis #Tennis #SkySport #Internazionali… - SkySport : Internazionali LIVE: Fognini fuori, avanti Travaglia. Fra poco su Sky c'è Sinner #SkyTennis #Tennis #SkySport… - OA_Sport : #IBI2021 #TENNIS Fognini sbaglia troppo e cede in due set a Nishikori: prestazione sottotono del ligure a Roma - Fprime86 : RT @SkySport: Internazionali di Roma HURKACZ-MUSETTI Non prima delle 19 Su Sky Sport Uno ? -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Internazionali

L'ultima volta l'avevamo vista nella semifinale degli Australian Open, sconfitta da quella Osaka che potrebbe trovare anche qui aglisul suo percorso una volta arrivata ai quarti. Roma ...Il ligure sconfitto in due set da Nishikori. Avanti invece Travaglia ROMA - Prosegue il momento di no di Fabio Fognini, subito eliminato aglid'Italia, Masters 1000 Atp da 2.082.960 in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico. Alla Grand Stand Arena, il 33enne di Arma di Taggia, numero 28 del ranking e alla 13esima ...I tifosi dell'Inter non hanno dimenticato le parole di Sara Errani che anni fa dichiarò "Juve e Milan mi sono sempre state simpatiche, ma non ho mai tifato per una squadra in particolare. Detesto l’In ...Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Fabio Fognini subito fuori agli Internazionali Bnl di Roma. L'azzurro è stato battuto al primo turno dal giapponese Kei ...