Superlega, Tavecchio: "Juventus dovrebbe abbandonare idea come Inter e Milan" (Di lunedì 10 maggio 2021) "Penso che la Juventus debba fare come Inter e Milan, ovvero retrocedere dall'ipotesi della Superlega: non so se lo farà, ma se non cambiano idea difficilmente troveranno un accordo con Ceferin, che al momento ha il consenso dell'Intero sistema Uefa". Lo ha dichiarato l'ex presidente della Figc Carlo Tavecchio, Intervenuto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento. "Rapporto irrecuperabile tra Agnelli e Ceferin? Alcuni termini sono stati usati a sproposito, è difficile rimediare dopo aver detto serpente e bugiardo. Ma non si può stare senza i rapporti con la Juve e poi ci sono anche i rapporti umani che nella vita vanno recuperati – ha osservato Tavecchio – È vero anche che siamo sul Titanic e tra un po' arriva ...

