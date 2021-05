Sulla corsa a sindaco di Roma si è consumata l’ennesima débâcle del Pd

(Di lunedì 10 maggio 2021) Le elezioni per ildi, che si terranno nell’autunno prossimo, stanno già regalando diversi colpi di scena. L’ultimo è arrivato nel week end, quando in un colpo solo è caduta la pista zingarettiana, che sembrava poter dare una svolta all’asse Partito democratico – Movimento cinque stelle, e l’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha annunciato che ci sarà anche lui alle primarie democratiche per il Campidoglio di giugno. Il quadro è insomma cambiato ancora una volta, tutto quello che si era detto fino a solo qualche ora fa ha perso di consistenza e gli sconfitti di questi avvicendamenti sono due: Giuseppe Conte e il Pd. (Foto: Adriana Sapone/LaPresse)La svoltana sembrava essere nel nome di Nicola Zingaretti. Il presidente della regione Lazio si era detto disposto a rinunciare al ruolo di governatore una volta ...

