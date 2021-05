Sileri: «Via le mascherine all’aperto con 30 milioni di persone vaccinate» (Di lunedì 10 maggio 2021) Verrà il giorno in cui si potrà tornare a stare senza mascherina all’aperto? Un’ipotesi plausibile secondo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ma solo quando «saranno raggiunti i 30 milioni di vaccinati, almeno con una dose». Dopo la prima somministrazione (o unica, come nel caso del preparato anti-Covid di Johnson&Johnson) si dovranno aspettare comunque 3 settimane per una buona protezione», ha spiegato ai microfoni di Radio24. La mascherina, però, dovrà esser comunque portata nel taschino, e indossata qualora ci si dovesse trovare in mezzo a eventuali assembramenti. Sì alla riapertura dei centri commerciali nei weekend Il sottosegretario ha poi toccato il tema delle riaperture dei centri commerciali nei fine settimana. «Non vedo perché non debbano riaprire nel beve termine – ha osservato -. È chiaro che anche ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 maggio 2021) Verrà il giorno in cui si potrà tornare a stare senza mascherina? Un’ipotesi plausibile secondo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, ma solo quando «saranno raggiunti i 30di vaccinati, almeno con una dose». Dopo la prima somministrazione (o unica, come nel caso del preparato anti-Covid di Johnson&Johnson) si dovranno aspettare comunque 3 settimane per una buona protezione», ha spiegato ai microfoni di Radio24. La mascherina, però, dovrà esser comunque portata nel taschino, e indossata qualora ci si dovesse trovare in mezzo a eventuali assembramenti. Sì alla riapertura dei centri commerciali nei weekend Il sottosegretario ha poi toccato il tema delle riaperture dei centri commerciali nei fine settimana. «Non vedo perché non debbano riaprire nel beve termine – ha osservato -. È chiaro che anche ...

