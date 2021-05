Serie A, 6 gli squalificati per la 36a giornata (Di lunedì 10 maggio 2021) Sono sei i calciatori squalificati per un turno dal Giudice Sportivo dopo la 35a giornata di Serie A. Si tratta di Andreas Pereira (Lazio), Nicolas Nkoulou (Torino), Lucas Leiva (Lazio), Matteo Ricci (Spezia), Alexis Saelemaekers (Milan), Pasquale Schiattarella (Benevento). Stangata poi per il ds del Benevento, Pasquale Foggia, per le frasi a Mazzoleni sul VAR. Foto: Sito Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 10 maggio 2021) Sono sei i calciatoriper un turno dal Giudice Sportivo dopo la 35adiA. Si tratta di Andreas Pereira (Lazio), Nicolas Nkoulou (Torino), Lucas Leiva (Lazio), Matteo Ricci (Spezia), Alexis Saelemaekers (Milan), Pasquale Schiattarella (Benevento). Stangata poi per il ds del Benevento, Pasquale Foggia, per le frasi a Mazzoleni sul VAR. Foto: Sito Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

