Sei in grado di vederti per come sei? Il responso delle stelle ti lascerà di stucco (Di lunedì 10 maggio 2021) Ti vedi davvero per quello che sei? Ecco la risposta delle stelle. Ognuno di noi tende a percepirsi in modo diverso da come è di solito. Ciò implica una conoscenza di fondo che varia in base al senso di realtà che si è in grado di mettere in atto in questo processo. Senso di realtà L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 10 maggio 2021) Ti vedi davvero per quello che? Ecco la risposta. Ognuno di noi tende a percepirsi in modo diverso daè di solito. Ciò implica una conoscenza di fondo che varia in base al senso di realtà che si è indi mettere in atto in questo processo. Senso di realtà L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

elizabethmaci : @Finferlo Draghi sta tenendo a bada un’alleanza senza precedenti, perché è in grado di farlo. L’alleanza con una fa… - Gina76280162 : RT @UtherPe1: Il ciuffo Se sei in grado di prenderti in giro da solo, non hai nulla da temere. - lixiebby : Grazie mille per le tue parole, mi hanno toccato il cuore. Mi piaci da cinque mesi e beh, apprezzo quello che fai…… - willingbear : RT @Frankitalyy: Un cazzo così grosso chi lo sa prendere? Se tu sei in grado allora #retwitta - Emilystellaemi2 : RT @MichelaSant5: @massimo4951 @SpanuAttilio Ma sei bellissima cucciolotta... adesso vediamo un pò chi sarà in grado di accoglierti per r… -