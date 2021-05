Sbarchi a Lampedusa, Sos sanitario. Il medico Cascio: «Con questi numeri impossibile gestire i contagi» (Di lunedì 10 maggio 2021) La situazione sanitaria è fuori controllo. I continui e massicci Sbarchi a Lampedusa rischiano di mandare in tilt la gestione dei contagi. E la campagna vaccinale nell’isola rossa. A lanciare l’allarme è il medico Francesco Cascio. Da tre anni responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa. “Con 350 persone sul molo e 1.200 nell’hotspot, se dovesse esserci un caso di Covid sarebbe complicatissimo gestirlo. E mantenerlo in isolamento”. Lampedusa, 2000 immigrati: è allarme sanitario All’indomani dell’ondata di Sbarchi, che ha portato sulla più grande delle Pelagie oltre 2mila persone, con altri tre arrivi registrati a partire dalla mezzanotte, sul molo dell’isola restano i migranti che non hanno trovato spazio nell’hotspot di contrada ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 maggio 2021) La situazione sanitaria è fuori controllo. I continui e massiccirischiano di mandare in tilt la gestione dei. E la campagna vaccinale nell’isola rossa. A lanciare l’allarme è ilFrancesco. Da tre anni responsabile del Poliambulatorio di. “Con 350 persone sul molo e 1.200 nell’hotspot, se dovesse esserci un caso di Covid sarebbe complicatissimo gestirlo. E mantenerlo in isolamento”., 2000 immigrati: è allarmeAll’indomani dell’ondata di, che ha portato sulla più grande delle Pelagie oltre 2mila persone, con altri tre arrivi registrati a partire dalla mezzanotte, sul molo dell’isola restano i migranti che non hanno trovato spazio nell’hotspot di contrada ...

