Samantha Curcio stravolge la scelta a UeD: non era mai successo nella storia del programma (Di lunedì 10 maggio 2021) Finalmente è andata in onda la scelta di Samantha Curcio a Uomini e Donne. scelta stravolta rispetto al solito perché a differenza da coloro che l’hanno preceduta, la tronista dunque ha chiesto che entrasse per primo proprio il corteggiatore a cui, con non poca difficoltà, ha poi fatto la sua prima dichiarazione d’amore della sua vita. Solo in un secondo momento, nonostante Tina Cipollari gliel’avesse caldamente sconsigliato, ha deciso di accogliere in studio l’altro suo pretendente, quello non scelto. Ma andiamo con ordine. Tutta di rosso vestita, Samantha sottolinea che “In questa settimana ho avuto quello che mi bastava per capire i loro caratteri. Poi stanotte ci ho pensato, e mi veniva in mente un solo volto”. E per stemperare la tensione, scherza dicendo che sceglierà Armando ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) Finalmente è andata in onda ladia Uomini e Donne.stravolta rispetto al solito perché a differenza da coloro che l’hanno preceduta, la tronista dunque ha chiesto che entrasse per primo proprio il corteggiatore a cui, con non poca difficoltà, ha poi fatto la sua prima dichiarazione d’amore della sua vita. Solo in un secondo momento, nonostante Tina Cipollari gliel’avesse caldamente sconsigliato, ha deciso di accogliere in studio l’altro suo pretendente, quello non scelto. Ma andiamo con ordine. Tutta di rosso vestita,sottolinea che “In questa settimana ho avuto quello che mi bastava per capire i loro caratteri. Poi stanotte ci ho pensato, e mi veniva in mente un solo volto”. E per stemperare la tensione, scherza dicendo che sceglierà Armando ...

fanpage : #Uominiedonne, poco prima della scelta, Samantha racconta le critiche ricevute per il suo aspetto fisico, ma oggi è… - GiornaleCilento : Samantha Curcio, la 30enne di Sapri, tronista di “Uomini e donne”, ha scelto Alessio Cennicola - fanpage : #Uominiedonne, Samantha non sceglie Bohdan e non ha parole dolci per lui - IsaeChia : #UominieDonne, #SamanthaCurcio ha scelto #AlessioCeniccola! - fanpage : #Uominiedonne, la scelta di Samantha è Alessio: 'Sei il primo che mi ha fatto sentire bella' -