Salernitana, Fabiani: «Promozione promessa a mio fratello in punto di morte»

Il direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani, parla della Promozione dei granata in Serie A: la dedica al fratello scomparso Il direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la Promozione della squadra granata in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni. «Il successo è dedicato a mio fratello che 4 anni fa è scomparso. Gli promisi, in punto di morte, di portare la Salernitana in serie A, lui che era un grande tifoso della Salernitana».

