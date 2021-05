“Questo è per voi”. Barbara D’Urso incontenibile, è decisa a togliersi fino all’ultimo sassolino dopo quello che ha sentito (Di lunedì 10 maggio 2021) Ieri a Pomeriggio 5 Barbara D’Urso ha affrontato il caso Denise Pipitone. “Credo che questa riapertura delle indagini, con un sopralluogo effettuato a distanza di quasi vent’anni nella casa dove aveva abitato Anna Corona, sia stato fatto ad uso mediatico”. E ancora: “Cosa vuoi trovare dopo vent’anni? All’inizio è stata fatta una grande confusione. Nei giorni immediatamente successivi, indagavano polizia, carabinieri, finanza, vigili urbani e Questo sicuramente ha danneggiato”. “La tesi della Procura è sempre stata che la bimba fosse stata presa da Jessica. A Mazara del Vallo nessuno parlava. Una bambina, portata via alle 12. Qualcuno ha visto sicuramente”, ha detto l’ex procuratore. A Domenica Live anche la testimonianza di Michele Vitiello, perito fonico forense che ha parlato della telefonata in casa di Anna Corona, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) Ieri a Pomeriggio 5ha affrontato il caso Denise Pipitone. “Credo che questa riapertura delle indagini, con un sopralluogo effettuato a distanza di quasi vent’anni nella casa dove aveva abitato Anna Corona, sia stato fatto ad uso mediatico”. E ancora: “Cosa vuoi trovarevent’anni? All’inizio è stata fatta una grande confusione. Nei giorni immediatamente successivi, indagavano polizia, carabinieri, finanza, vigili urbani esicuramente ha danneggiato”. “La tesi della Procura è sempre stata che la bimba fosse stata presa da Jessica. A Mazara del Vallo nessuno parlava. Una bambina, portata via alle 12. Qualcuno ha visto sicuramente”, ha detto l’ex procuratore. A Domenica Live anche la testimonianza di Michele Vitiello, perito fonico forense che ha parlato della telefonata in casa di Anna Corona, ...

