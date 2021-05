Milano: Comune e Airbnb siglano accordo per promuovere canone concordato (2) (Di lunedì 10 maggio 2021) (Adnkronos) – Il progetto presentato dalla piattaforma prevede la creazione di una pagina dedicata dove gli host troveranno due template di contratti affitto a canone concordato (1-18 mesi e studentesco 6-36 mesi). La pagina verrà promossa attraverso una campagna su diversi canali: seminari in collaborazione con l’associazione dei proprietari OspitaMi, email informative agli host Airbnb e una campagna sui social network. Saranno inoltre disponibili sulla pagina tutte le informazioni relative alle agevolazioni del Comune per la promozione del canone concordato attraverso l’agenzia sociale per la locazione Milano Abitare, costola di Fondazione Welfare e convenzionata con l’Amministrazione, oltre alle forme di garanzia per la regolare esecuzione dei contratti di locazione ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) (Adnkronos) – Il progetto presentato dalla piattaforma prevede la creazione di una pagina dedicata dove gli host troveranno due template di contratti affitto a(1-18 mesi e studentesco 6-36 mesi). La pagina verrà promossa attraverso una campagna su diversi canali: seminari in collaborazione con l’associazione dei proprietari OspitaMi, email informative agli hoste una campagna sui social network. Saranno inoltre disponibili sulla pagina tutte le informazioni relative alle agevolazioni delper la promozione delattraverso l’agenzia sociale per la locazioneAbitare, costola di Fondazione Welfare e convenzionata con l’Amministrazione, oltre alle forme di garanzia per la regolare esecuzione dei contratti di locazione ...

